Spider-Man - Un nuovo universo: sei nuovi character poster del film!

Sony ha diffuso online sei nuovi character poster di Spider-Man - Un nuovo universo, film d'animazione con protagonista il personaggio di Miles Morales e basato sul Ragnoverso della Marvel. Viene considerato come il primo film animato in assoluto basato su Spider-Man, ed è scritto dai registi e autori Phil Lord e Chris Miller.

Le due menti creative di 21 Jump Street e The LEGO Movie, tornano a collaborare per relegare ai fan una nuova versione di Spider-Man, personaggio creato dalla geniale mente di Stan Lee, scomparso proprio poche ore fa.

Con uno stile innovativo, Phil Lord e Chris Miller hanno lavorato a Spider-Man - Un nuovo universo, con il teenager Miles Morales protagonista e le infinite possibilità che può regalare il Ragnoverso (Spider-Verse), spin-off dell'universo di Spider-Man.

La star di The Get Down, Shameik Moore, è Miles Morales, affiancato da Liev Schreiber, il premio Oscar Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Lily Tomlin, Jake Johnson nei panni di Peter Parker e Hailee Steinfeld in quelli di Gwen Stacy. Nicolas Cage sarà Spider-Man Noir.

Spider-Man - Un nuovo universo è diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. Il film uscirà il 20 dicembre in Italia mentre negli Stati Uniti verrà distribuito dal 14 dicembre.