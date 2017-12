Spider-Man: Un Nuovo Universo sarà - ovviamente - slegato dal Marvel Cinematic Universe

Non che ce ne fosse realmente il bisogno, ma è stato confermato al recentedel Brasile che il prossimo film d'animazione dedicato all', non sarà legato in alcun modo al Marvel Cinematic Universe.

La conferma arriva, durante la convention, direttamente dal duo di sceneggiatori e produttori esecutivi del cartoon, Phil Lord & Chris Miller (The LEGO Movie, 21 Jump Street). I due hanno spiegato che la pellicola d'animazione non sarà collegata al Marvel Cinematic Universe e che, come abbiamo potuto vedere dal primo teaser trailer diffuso qualche giorno fa, sarà totalmente incentrato sul personaggio di Miles Morales, alias l'Ultimate Spider-Man.

Inoltre il duo ha spiegato che nella pellicola vedremo anche Peter Parker - come chiaro dal trailer - qui rappresentato come un uomo adulto che servirà a fare da mentore al personaggio di Morales.

Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.

Peter Ramsey & Bob Persichetti si sono occupati della regia mentre la sceneggiatura è stata affidata a Miller & Lord; la Sony Pictures distribuirà la pellicola il prossimo Natale.