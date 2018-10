Spider-Man: Un Nuovo Universo, le prime reazioni dal NYCC parlano di un film incredibile

Nella prima avventura sul grande schermo di Miles Morales, vedremo comparire tantissimi altri personaggio Marvel, come Spider-Man Noir, interpretato dal premio Oscar Nicolas Cage (Via da Las Vegas, Cuore Selvaggio, Delitto a Luci Rosse). Inoltre è stato annunciato che Kimiko Green (Orange is the New Black) presterà la sua voce a Penny Parker/Spider-Girl e il comico John Mulaney esordirà nel mondo del cinema doppiando Peter Porker/ Spider-Ham, uno dei personaggi più amati dai fan Marvel.

HOLY SHIT. It looks incredible and it's so funny #IntoTheSpiderVerse #NYCC — Michelle Jaworski @ NYCC (@michejaw) 6 ottobre 2018

Seriously, I cannot rave enough about how COOL the animation in #SpiderVerse looks. It has the look and feel and texture of a comic book. It's literally like watching as a comic book comes to life.



And the Miles Morales/Spider-Man story is so good. So funny, so much heart. #NYCC — 💀 Mollsoleum @ NYCC (@mollyrockit) 6 ottobre 2018

Sony just showed the first act and then some of Into The #SpiderVerse at #NYCC!



Holy crap! That was so much fun. Miles Morales is gonna be a stud! I can't wait to see so much more.



So many Marvel characters and Stan Lee! — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 6 ottobre 2018

Into the #SpiderVerse is a LIVING comic book film unlike anything we’ve seen. The first 35 minutes were amazing. This film will be VERY special. #NYCC https://t.co/y5n0TmWfUi — Sheraz Farooqi @ NYCC (@SherazFarooqi_) 6 ottobre 2018

Guys. Guys. The first 35 minutes of into the #SpiderVerse are so good. SO GOOD. I can’t wait to see the rest. #NYCC — Eric Goldman (@TheEricGoldman) 6 ottobre 2018