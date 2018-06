Spider-Man: Un Nuovo Universo, è online il nuovo fantastico trailer in italiano!

Spider-Man: Un Nuovo Universo è il nuovo film d'animazione di Sony e Marvel dedicato al ragno più famoso di sempre. Stavolta tocca a Miles Morales, date un'occhiata al player!

In Spider-Man: Un Nuovo Universo vedremo il ragazzino Miles Morales - che fa parte di una realtà diversa, parallela all'interno della quale non deve esserci solamente un solo Spider-Man - mentre viene "iniziato alla via del supereroe e, nel suo viaggio, incontra altri come lui come per esempio Spider-Gwen!

Questa nuova iterazione animata del personaggio sembra davvero spettacolare e il film arriverà nelle nostre sale cinematografiche a partire dal prossimo 20 dicembre. tutti proti a vedere Spider-Man: Un Nuovo Universo?

La colonna sonora, almeno da trailer, sembra altrettanto bella. Date un'occhiata e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!