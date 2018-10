Spider-Man: Un nuovo universo, il nuovo fantastico trailer italiano del film animato Sony

Ieri la Sony Pictures ci ha regalato il full trailer ufficiale in lingua originale dell'attesissimo e davvero promettente Spider-Man: Un nuovo universo, film d'animazione dedicato agli Uomini e alle Donne Ragno del cosiddetto Spiderverse, che oggi tornano a mostrarsi nel nuovo e fantastico trailer in italiano.

La sceneggiatura è stata scritta da Phil Lord, Christopher Miller e Alex Hirsch.

Nella prima avventura sul grande schermo di Miles Morales, vedremo comparire tantissimi altri personaggio Marvel, come Spider-Man Noir, interpretato dal premio Oscar Nicolas Cage (Via da Las Vegas, Cuore Selvaggio, Delitto a Luci Rosse). Inoltre è stato annunciato che Kimiko Green (Orange is the New Black) presterà la sua voce a Penny Parker/Spider-Girl e il comico John Mulaney esordirà nel mondo del cinema doppiando Peter Porker/ Spider-Ham, uno dei personaggi più amati dai fan Marvel. Il trio si unisce al già annunciato Shameik Moore (Dope) nei panni di Miles Morales, Hailee Steinfeld (Bumblebee) nei panni di Gwen Stacy e Jake Johnson (Prendimi) in quelli di Peter Parker.

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconterà le vicissitudini del teenager di Brooklyn Miles Morales e le infinite possibilità dello Spider-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera di Spider-Man. Nel film, l'universo di Spider-Man verrà raccontato con uno stile visivo innovativo e unico, e nel corso della storia vedremo tantissimi personaggi Marvel, incluso Peter Parker, qui adulto nel ruolo di mentore per il personaggio di Morales. E' stata confermata anche la presenza di Green Goblin.

Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 20 dicembre.