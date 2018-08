Spider-Man: Un Nuovo Universo: Nicolas Cage si è ispirato ad Humphrey Bogart

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Weekly, il premio Oscar Nicolas Cahe ha svelato la sua fonte d'ispirazione primaria per la sua interpretazione di Spider-Man Noir nel film d'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo.

A quanto pare, Cage si è ispirato molto a Casablanca e ad Humphrey Bogart per impersonare lo Spider-Man degli anni '30.

L'attore, che darà la voce a Superman nel film d'animazione dei Teen Titans, ha dichiarato: "Ci sono diversi Spider-Men in diverse dimensioni che sono in collisione fra loro. Il mio personaggio è Spider-Man Noir. È più o meno il Peter Parker che conosciamo, ma è un Peter Parker che vive negli anni '30. Ho cercato di incanalare quell'epoca attraverso i suoi film, in particolare i noir con Humphrey Bogart. Ho provato a mantenere quelle intonazioni tipiche di James Cagney o Edward G. Robinson, quel tipo di modo di parlare. E' questo ciò che ho provato a dare al mio personaggio. E' stato molto divertente."

Nicolas Cage ha promesso tanto divertimento: "Penso che ai fan piacerà molto. Il film ha sicuramente un senso dell'umorismo molto forte, ed è una buona cosa perché fa bene a tutta la famiglia."

Il film è diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Phil Lord, Christopher Miller e Alex Hirsch.

Spider-Man: Un Nuovo Universo arriverà nei cinema il prossimo 20 dicembre.