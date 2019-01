Spider-Man: Un Nuovo Universo, il film ha raggiunto i 300 milioni di dollari nel mondo!

Lo straordinario film animato prodotto da Sony Pictures, basato sul celebre supereroe dei Marvel Comics, continua la sua corsa al box office internazionale. È stato infatti appena raggiunto il notevole traguardo dei 300 milioni di dollari, dopo quasi tre settimane di programmazione.

Raggiunta una cifra così ragguardevole, è quindi praticamente ufficiale l'arrivo di un secondo capitolo dedicato ai Tessiragnatele più famosi del mondo, o del Multiverso, per meglio dire! I dati del box office indicano infatti un incasso pari a 147 milioni di dollari in territorio statunitense, accompagnati dai 154 milioni racimolati nel resto del mondo.

In un recente report di Vanity Fair, era emerso che il secondo episodio cinematografico dedicato alle avventure di Miles Morales (Shameik Moore) sarebbe stato incentrato sulla sua relazione amorosa con Gwen Stacy (Hailee Steinfeld): già accennata in questo primo film, ma disposta ad essere ulteriormente approfondita a partire dalle loro prossime missioni "sotto la maschera".

Non sono inoltre da escludere le produzioni di eventuali spin-off, dedicati ai personaggi "minori" e secondari di Un Nuovo Universo. Qualche tempo fa, infatti, si è parlato di un potenziale progetto legato a Spider-Ham (il Maiale-Ragno di un universo alternativo, nonché simpatico comic relief del film), così come della probabile realizzazione di serie TV per i personaggi introdotti proprio in questo primo film.

Apprezzato da critica e pubblico e fresco della vincita del Golden Globe per il Miglior Film d'Animazione, Spider-Man: Un Nuovo Universo è un ambizioso progetto animato, che studia e approfondisce come mai prima d'ora la psicologia dell'Uomo Ragno, con i suoi pregi e i suoi difetti, i suoi sacrifici e le sue vittorie. Nel primo film, il pubblico è stato introdotto (per la prima volta sullo schermo) al personaggio di Miles Morales: un semplice e talentuoso teenager che, dopo essere stato morso da un ragno, scoprirà l'esistenza di altri Spider-Men, provenienti da un interminabile e imprevedibile Multiverso.

Diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, il film esplora dunque uno scenario stupefacente, in cui più di una persona indossa la maschera. Grazie ad animazioni incredibili e a sequenze al cardiopalma, il film segna un ulteriore passo verso una cinematografia animata assolutamente emozionante e coinvolgente. Il cast del film comprende: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Lily Tomlin, John Mulaney, Nicolas Cage e Liev Schreiber.