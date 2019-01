Spider-Man: Un Nuovo Universo - ecco tantissime concept art

Sono state pubblicate diverse immagini concept art di Spider-Man: Un Nuovo Universo, il film animato sull'Uomo Ragno di Sony. Date un'occhiata alla gallery.

Ecco a voi moltissimi disegni di Spider-Man: Un Nuovo Universo, il film d'animazione Sony creato dalle menti geniali di Lord e Miller, i due registi che erano al timone di Solo: A Star Wars Story e che poi sono stati licenziati in tronco da Lucasfilm per fare spazio a Ron Howard, il regista premio Oscar incaricato di riportare in carreggiata il progetto perché considerato deragliato dagli sceneggiatori, proprio a causa della visione del duo che era preposto al lavoro di regia.

Questa pellicola continua a collezionare premi e riconoscimenti e tutti i segni indicano che questa avventura animata potrebbe fare molto bene anche agli Oscar (il film è candidato nella categoria Miglior film d'animazione). Questo fine settimana, per fare un esempio, Spider-Man: Un Nuovo Universo ha anche superato il traguardo dei 300 milioni di dollari d'incasso al botteghino mondiale.

Ma parliamo di queste immagini, che vi mostriamo in galleria. A divulgarle è stato il concept artist Yashar Kassai e mostrano Miles Morales, Spider-Noir, Peni Parker, il robot SP // dr, Mary Jane e Doc Ock. La cosa più interessante di queste immagini ravvicinate sono i dettagli che si possono cogliere e che, sicuramente, a qualcuno saranno sfuggiti durante la visione del film. Date un'occhiata e diteci se queste immagini vi piacciono.