Spider-Man, ufficiale! Emma Stone e Kirsten Dunst tagliate da Spider-Man: No Way Home

In attesa di novità su Spider-Man 4, che continuerà la storia del Peter Parker di Tom Holland nel MCU, in queste ore sono emerse nuovi dettagli sulla lavorazione dell'ultimo capitolo della saga uscito finora, ovvero Spider-Man: No Way Home.

Gli autori del volume MCU: The Reign of Marvel Studios Joanna Robinson, Dave Gonzales e Gavin Edwards, hanno svelato di aver incontrato gli sceneggiatori del film MCU Chris McKenna ed Erik Sommers, ricevendo la conferma che Gwen Stacy di Emma Stone e Mary Jane Watson di Kirsten Dunst erano previste per Spider-Man: No Way Home: la presenza delle due attrici, che sarebbero tornate nei panni dei rispettivi personaggi dopo i film di The Amazing Spider-Man di Marc Webb e Spider-Man di Sam Raimi, venne più volte anticipata da diversi insider mesi prima dell'uscita del film, ma gli sceneggiatori hanno svelato che il loro ruolo fu tagliato durante la lavorazione. Inoltre, insieme alle due attrici sarebbe dovuta tornare anche Sally Field, la zia May del Peter Parker di Andrew Garfield.

"Sommers e McKenna ci hanno confermato che molte versioni della sceneggiatura di Spider-Man: No Way Home includevano Gwen Stacy di Emma Stone, Mary Jane Watson di Kirsten Dunst e zia May di Sally Field, ma alla fine tutte e tre sono state tagliate perché la produzione decise che il film aveva già abbastanza personaggi e scelsero di dare maggiore priorità alle uniche due donne protagoniste, ovvero la zia May di Marisa Tomei e la MJ di Zendaya. Poiché la sceneggiatura era costantemente in evoluzione e nessuno degli attori poteva leggere il copione definitivo, il cast si è unito al progetto basandosi sulla fiducia nel presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, nella produttrice Amy Pascal e nel regista Jon Watts."

Per altri contenuti vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home è arrivato gratis su Prime Video.