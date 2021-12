Spider-Man, i tre villain di No Way Home concordano: 'Ci piaceva l'idea di tornare'

Nel corso del panel di Spider-Man: No Way Home organizzato per il CCXP, i villain della pellicola - ovvero Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx - hanno parlato apertamente del loro ritorno nei panni dei personaggi già interpretati in precedenza nelle passate saghe dedicate all'Arrampicamuri Marvel e delle differenze con le nuove versioni.

Alle precedenti dichiarazioni in cui Dafoe parlava del nuovo costume di Goblin in Spider-Man: No Way Home, se ne aggiungono altre dove l'attore ha parlato del motivo principale del suo ritorno nel personaggio nonostante sappiamo che Goblin / Norman Osborn muore alla fine del primo Spider-Man di Sam Raimi con Tobey Maguire protagonista.

"Sapete, quando sono venuto a saperlo ho pensato: 'Beh è piuttosto folle, dato che sono stato infilzato per bene nel primo film', ma poi ho pensato anche 'Okay, possono anche inventarsi un modo per riportarmi indietro'. Mi piaceva l'idea di tornare a qualcosa che fosse lo stesso di una volta ma al contempo diverso. Si tratta di un ritorno a qualcosa che ho già fatto prima con lo stesso tipo di storia ma c'è qualcosa di diverso, e questo mi affascinava".

Lo stesso pensiero che ha condiviso Alfred Molina che tornerà invece nei panni di Doc Ock. L'attore britannico ha inizialmente scherzato: "Per me si è trattato solo di soldi", prima di riflettere le stesse sensazioni del collega: "E' stato bello tornare a qualcosa che come sapete è famigliare, ma allo stesso tempo completamente nuovo. La tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi due decenni quindi è tutto molto eccitante".

A conclusione, anche Jamie Foxx ha parlato del ritorno di Electro e del rapporto con la produttrice Amy Powell: "Ero emozionato all'idea di conoscere Amy, sapendo cosa ha fatto in questi anni con il franchise, mi ha spiegato che sarebbe stato fico e non sarei stato blu. Sul set con questi ragazzi è stato un sogno e sono contento di questa nuova partenza, con un nuovo look".

Spider-Man: No Way Home uscirà nelle sale italiane il 15 dicembre 2021.