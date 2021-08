Spider-Man, dopo il trailer di No Way Home i film sull'Uomo Ragno dominano iTunes!

La febbre di Spider-Man ha ormai colto il mondo intero: l'uscita del tanto atteso trailer di No Way Home ha fatto salire alle stelle l'hype per il nuovo film sul personaggio di Tom Holland, generando un'onda lunga che ha inevitabilmente coinvolto anche i film pre-MCU, che in queste ore vivono una vera e propria seconda giovinezza.

Mentre i fan si chiedono se nel trailer di Spider-Man: No Way Home non ci sia anche la madre di Miles Morales, infatti, nella classifica dei noleggi di iTunes sta prendendo piede una vera e propria rivoluzione a suon di ragnatele, con tutti i film dedicati al nostro arrampicamuri preferito che godono di un vero e proprio stato di grazia.

Spider-Man: Far From Home, ad esempio, è schizzato alla posizione numero 2 della classifica dei film più noleggiati sulla piattaforma, seguito a ruota da Spider-Man: Homecoming (#13), Spider-Man (#14) e Spider-Man 2 (#15), mentre leggermente più distaccati troviamo The Amazing Spider-Man 2 (#25), The Amazing Spider-Man (#37) e Spider-Man 3 (#47), con lo splendido Spider-Man: Un Nuovo Universo a chiudere alla posizione numero 67.

Anche voi siete stati colti da quest'entusiasmo post-trailer? Avete già dato via ai rewatch? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, perché nel trailer Doctor Strange indossa ancora l'Occhio di Agamotto.