Spider-Man, un trailer mette Miles Morales nel film di Sam Raimi

Per lo Spider-Man di Miles Morales è un periodo di enorme popolarità: il ruolo da protagonista in Spider-Man: Un Nuovo Universo ha fatto sicuramente bene al ragazzo che nella serie Marvel Ultimate rimpiazzò lo storico Peter Parker, e la sua apparizione in Marvel's Spider-Man per PS4 non ha fatto che incrementarne il successo.

Insomma, sembra solo questione di tempo prima che Marvel cominci a pensare a un modo per inserire Miles nel Marvel Cinematic Universe: qualcuno, però, preferisce dare uno sguardo al passato ed immaginare Miles Morales nell'universo creato da Sam Raimi.

In un trailer fan-made che sta circolando in rete, infatti, vediamo un ipotetico film con protagonista proprio il nostro Miles che andrebbe a inserirsi nella continuity creata dal regista dei film con Tobey Maguire.

Il titolo pensato dall'autore del video è Miles: A Spider-Man Movie e, in tutta onestà, sembrerebbe un modo più che dignitoso di presentare ufficialmente al mondo l'erede di Peter Parker! Cosa ne dite, vi piacerebbe un'operazione del genere o preferite aspettare l'entrata in scena di Miles nel Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti!

Recentemente, intanto, è saltato fuori che un elemento dello Spider-Man di Raimi fu un'idea di James Cameron; giusto per farvi sentire un po' più vecchi, inoltre, vi ricordiamo che poche settimane fa lo Spider-Man di Raimi ha compiuto 18 anni.