Spider-Man, ecco il trailer...di Lotus! Il fan-film che non ti aspetti sembra incredibile

Mentre i fan del Marvel Cinematic Universe attendono con impazienza il secondo trailer di SpiderMan No Way Home, su YouTube è stato pubblicato il primo filmato promozionale di Spider-Man: Lotus, progetto fan-made non ufficiale che negli scorsi mesi ha attirato l'attenzione degli appassionati.

Realizzato da Gavin J. Konop, il fan-film trova Peter Parker nel momento più drammatico della sua vita, la morte di Gwen Stacy, mentre Spider-Man affronta la sua battaglia più difficile: aiutare un ragazzino che sta affrontando una malattia terminale. Ispirato al celebre fumetto Marvel "The Kid Who Collects Spider-Man", il film si è mostrato in un trailer ufficiale che potete trovare all'interno dell'articolo.

La trama ufficiale pubblicata su YouTube recita: "Dopo la tragica morte della sua ex fidanzata – apparentemente causata dal suo tentativo di salvarla – Peter Parker (interpretato da Warden Wayne) è dilaniato dal senso di colpa, e sta per prendere la decisione di abbandonare per sempre la sua attività di Spider-Man. Quando però riceve la notizia che un bambino malato terminale ha espresso il desiderio di incontrare il celebre supereroe, Peter torna ad indossare il suo costume ancora una volta."

Chiaramente il film non ha nulla a che fare con il Marvel Cinematic Universe e non è stato in alcun modo supportato da Marvel Studios, Sony o Disney, ma nasce come una lettera d'amore a Spider-Man senza alcuno scopo di lucro. Che cosa ne pensate del filmato? Ditecelo nei commenti.

Nel frattempo, ad Amy Pascal è stato chiesto se Venom sarà in Spiderman No Way Home: scoprite la sua risposta.