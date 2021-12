Spider-Man: la tragica storia del Peter Parker di Andrew Garfield, spiegata bene

Andrew Garfield è stato il secondo attore di Spider-Man, protagonista della saga di The Amazing Spider-Man prodotta da Sony Pictures, diretta dal regista Marc Webb e composta da due lungometraggi usciti rispettivamente nel 2012 e nel 2014.

Nella storia, Peter Parker è orfano di madre e padre e vive un rapporto conflittuale con i suoi zii Ben e May: ossessionato dal suo lutto e dalla misteriose circostanze che avvolgono la morte dei suoi genitori, Peter viene morso da un ragno geneticamente modificato e diventa il vigilante Spider-Man, che finisce immediatamente bersaglio di una caccia all'uomo della polizia di New York. A complicare le cose la sua relazione d'amore con Gwen Stacy, non solo compagna di classe al liceo ma anche figlia del capitano di polizia George Stacy, che guida la task force anti-Uomo Ragno.

Quando il capitano Stacy, dopo aver scoperto la verità su Spider-Man, muore per mano del villain Lizard nel tentativo di aiutare Peter, il protagonista si vede costretto a mettere in dubbio la sua storia con Gwen: stare vicino a Spider-Man significa rischiare la vita, un concetto che la saga con Andrew Garfield estremizzerà nel secondo capitolo. Confuso e lunghissimo, The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro riesce comunque a colpire il cuore degli spettatori a causa della tragica morte di Gwen Stacy, ancora oggi ricordata come una delle migliori scene di sempre di tutto il franchise.

Andrew Garfield sarebbe dovuto tornare anche in The Amazing Spiderman 3, misterioso progetto intitolato inizialmente 'Resurrection' che avrebbe visto Peter tentare, attraverso la scienza, di riportare indietro i cari che aveva perduto, a cominciare ovviamente da Gwen Stacy. L'idea, che dalle poche informazioni note avrebbe evidentemente continuato a lavorare sull'aspetto drammatico del Peter Parker di Andrew Garfield, venne scartata quando la Sony decise di 'prestare' Spider-Man al Marvel Cinematic Universe della Disney.



