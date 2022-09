Spider-Man, Top Gun Maverick e Avatar torneranno in vetta al box office USA? I numeri

Il box office delle ultime settimane ha rallentato, complice l'uscita di una serie di titoli che non sono riusciti a fare breccia negli spettatori specialmente negli USA: motivo per cui Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick e il primo Avatar potrebbero riconquistare la classifica incassi.

Ad otto mesi dalla sua uscita originale al cinema, Spiderman No Way Home tornerà nelle sale con una versione estesa che promette diversi contenuti inediti e che sicuramente sarà in grado di attirare i fan del Marvel Cinematic Universe nonostante abbia già incassato 804 milioni di dollari in Nord America (e 1,9 miliardi di dollari in tutto il mondo, cifra che ne fa il sesto maggior incasso nella storia del cinema): il cinecomix Sony co-prodotto con i Marvel Studios sarà in oltre 3.850 sale durante il weekend del Labor Day, quando negli Stati Uniti a) continuerà la penuria della distribuzione, con pochissimi nuovi titoli pronti per esordire e soprattutto b) il biglietto costerà solo 3 dollari, grazie all'iniziativa del National Cinema Day (l'equivalente del nostro Cinema in Festa).

Secondo le stime infatti Spider-Man: No Way Home – More Fun Stuff vincerà il weekend con un totale di $6,1 milioni nell'arco del week-end festivo di quattro giorni, con Top Gun: Maverick che invece dovrebbe atterrare secondo con un incasso di $4,5 milioni: sono i due maggior incassi globali degli ultimi anni (attualmente sesto e dodicesimo nella classifica all-time) e i titoli di maggior successo dai tempi di Avengers: Endgame (che in quella stessa classifica è secondo).

E a proposito di film di successo, anche Avatar di James Cameron tornerà al cinema questo mese, per la precisione il 23 settembre negli USA (il 22 in Italia), e chissà che l'assenza di grosse novità non possa permettere al film col maggior incasso nella storia del cinema di allungare il suo record, cavalcando l'entusiasmo crescente per il sequel Avatar: La via dell'acqua.

Staremo a vedere: come sempre, continuate a seguirci.