Spider-Man, Tony Revolori sul futuro nell'MCU: 'Non ne sono completamente sicuro'

Uno dei più grandi punti interrogativi sul futuro del Marvel Cinematic Universe porta il nome di Spider-Man: il finale di No Way Home ci ha lasciati più che mai in sospeso da questo punto di vista, con il personaggio di Tom Holland che ora ha davanti una tela completamente bianca su cui dipingere di tutto... O anche nulla!

A parlarne, mentre girano voci su un possibile nuovo contratto di Tom Holland con i Marvel Studios, è stato Tony Revolori: l'attore di Flash Thompson, a dirla tutta, non è però riuscito a darci alcuna certezza in più da questo punto di vista, ammettendo di non avere idea di quale sarà il futuro del suo personaggio nel franchise.

"Non ne sono completamente sicuro, ma spero di farne parte. Mi piacerebbe un sacco riprendere il ruolo [di Flash] in qualunque modo, quindi lascio tutto nelle loro mani, io vorrei tanto. Per andare avanti io ci sono" sono state le parole dell'attore recentemente impegnato con Disney+ per la serie TV sequel di Willow.

Insomma, chi sperava di ottenere dalle parole di Tony Revolori qualche certezza in più è destinato a restare deluso: ai fan non resta che pazientare in attesa di novità da mamma Marvel! Jon Watts, intanto, ha spiegato la scelta di non mostrare il morso del ragno nello Spider-Man dell'MCU.