Spider-Man: Tom Holland e Zendaya vogliono dei ruoli nei film di Across the Spider-Verse

L'annuncio di Spiderman Across the Spiderverse ha promesso un futuro longevo per la saga con protagonista il supereroe Miles Morales, che a quanto pare proseguirà anche con un terzo episodio, ma ora Tom Holland e Zendaya vogliono salire a bordo.

Le star dell'attesissimo Spider-Man: No Way Home infatti in una recente intervista promozionale hanno dichiarato di volere un ruolo nel futuro della saga di Across the Spider-Verse (a proposito, recuperate il trailer di Spiderman Across the Spiderverse). "Adoro i film dello Spider-Verse", ha detto l'attrice di MJ a SYFY WIRE durante il tour stampa di No Way Home, e Tom Holland ha aggiunto: "A dire il vero sto solo aspettando una loro telefonata. Ragazzi, per favore, chiamateci! Metteteci nel vostro film, vogliamo esserci al cento per cento".

L'imminente sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo sarà diviso in due parti e vedrà Miles Morales avventurarsi nei meandri del Multiverso ragnesco insieme a Gwen Stacy e tantissimi nuovi personaggi, tra cui Spider-Woman (Issa Rae) e Spider-Man 2099 (Oscar Isaac). Che Tom Holland e Zendaya possano trovare spazio in Across the Spider-Verse Parte Due (o che ne abbiano segretamente già una in Across the Spider-Verse Parte Uno)? Staremo a vedere, ma secondo una nuova teoria il crossover tra i due franchise è già dietro l'angolo: alcuni fan della saga infatti hanno già lanciato in rete i loro primi pronostici sull'attesissimo film animato ipotizzando che Spiderman Across the Universe sarà legato a No Way Home, con il viaggio di Miles potenzialmente originato dall'incantesimo che Doctor Strange lancerà nel film con Tom Holland.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà il 15 dicembre. L'anno prossimo, invece, Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte Uno è atteso per il 7 ottobre.