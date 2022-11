Spider-Man, Tom Holland e Zendaya fanno sul serio: 'Stanno pianificando un futuro insieme'

Da Bimbo Ragno a Papà Ragno il passo è breve: la relazione tra Tom Holland e Zendaya prosegue a gonfie vele, secondo quanto riportato dalla nota rivista di gossip US Weekly, al punto che fonti vicine alla coppia parlano di 'programmi per un futuro insieme'.

L'attrice di Euphoria e la star di Uncharted sono stati descritti come "seriamente impegnati" da un insider, che ha parlato in esclusiva a Us Weekly nell'ultimo numero della rivista. "Sono entrambi in modalità di relazione stabile, pronti a 'sistemarsi', come si dice, e stanno assolutamente pianificando un vero futuro insieme", ha aggiunto la fonte. I due, come saprete, si sono incontrati sul set di Spider-Man: Homecoming nel 2016, anche se la loro relazione è diventata di dominio pubblico solo nel luglio 2021 dopo una serie di scatti divenuti immediatamente virali.

Tuttavia, a differenza di molte altre coppie note dello star-system di Hollywood, Tom Holland e Zendaya preferiscono la riservatezza. "Uno degli aspetti negativi della nostra fama è che la privacy non è più una cosa che ci appartiene, e un momento privato che pensi dovrebbe rimanere tra due persone che si amano moltissimo dall'oggi al domani diventa un momento condiviso con il mondo intero... ci siamo sentiti derubati della nostra privacy”, aveva detto Tom Holland a GQ nel novembre 2021. La star di Spider-Man ha aggiunto che non vuole discutere della loro relazione senza Zendaya. "Non è una conversazione che posso avere senza di lei", ha spiegato. “Sai, la rispetto troppo per poterlo fare… Questa non è la mia storia. È la nostra storia. E ne parleremo insieme quando saremo pronti a parlarne insieme”.

"Rendere pubblica la loro relazione li ha resi ancora più forti e fiduciosi di questa storia", ha detto l'insider."

Nel frattempo, qualche giorno fa sarebbero emersi i primi dettagli sul futuro di Tom Holland come Spiderman nel MCU.