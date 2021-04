Spider-Man: Tom Holland vs Dottor Octopus e i Sinistri 6 nella fan-art di BossLogic!

Sono ore a dir poco concitate per i fan del Marvel Cinematic Universe in generale e di Spider-Man in particolare: dopo le dichiarazioni di Alfred Molina su Dottor Octopus e i clamorosi leak su No Way Home, BossLogic infiamma gli animi con una nuova fan-art.

L'immagine, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, mostra lo Spider-Man di Tom Holland catturato dalle quattro braccia meccaniche di Dottor Octopus: i fan di lunga data del franchise riconosceranno immediatamente le braccia meccaniche pensate dal regista Sam Raimi per il suo leggendario Spider-Man 2 con Tobey Maguire, ma BossLogic non si accontenta e getta nella mischia anche i Sinistri 6.

Vi ricordiamo che Molina ha confermato che il suo personaggio sarà lo stesso del 'Raimi-Verse', e che la sua storia proseguirà immediatamente dopo "quel momento" nel fiume. L'attore è stato ringiovanito con la stessa tecnologia che i Marvel Studios hanno già impiegato su Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr e Michael Douglas, per far si che il suo Dottor Octopus possa tornare ad avere l'aspetto di un film uscito ormai 17 anni fa. Inoltre, secondo i leak di un utente Reddit che aveva anticipato correttamente il misterioso cameo di Falcon & The Winter Soldier, il film includerà anche la partecipazione di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Willem Dafoe nei panni di Goblin.

Spider-Man: No Way Home uscirà il 17 dicembre 2021.