Spider-Man, Tom Holland vorrebbe vedere i live-action di Miles Morales, Silk e Jackpot

In questi giorni non si fa che parlare di chi potrebbe comparire in Spider-Man: No Way Home, o quali versioni di Spider-Man potrebbero apparire in Across the Spider-Verse, ma Tom Holland ha le idee chiare: i prossimi personaggi del Ragnoverso che vuole in versione live-action sono Miles Morales, Silk e Jackpot.

Durante un'intervista del tour promozionale di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha infatti commentato il futuro dello Spider-Verse dicendo che: "Mi piacerebbe vedere Miles [Morales], mi piacerebbe vedere Silk. Penso che potrebbero realizzare un film su Jackpot davvero figo".

Al che Zendaya ha sorrvato come "Potresti essere per loro quello che l'Iron Man di Robert Downey Jr. è stato per te e il tuo Spider-Man, una sorta di mentore".

"Sì sarebbe fantastico, mi piacerebbe molto" ha poi concordato Holland.

Non sappiamo quali siano i piani dei Marvel Studios e Sony per Miles Morales all'infuori di Spider-Man: Across the Spider-Verse (la buttiamo lì, magari un cameo del Miles animato o del suo doppiatore, Shameik Moore, alla fine di No Way Home?), ma un film di Jackpot è già programma per mano di Marc Guggenheim, mentre su Silk vedremo presto una serie tv targata Amazon Prime Video. Se poi questi interagiranno o meno con il MCU... Beh, anche qui c'è solo da attendere per scoprirlo.