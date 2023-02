Spider-Man di Tom Holland ha già la tuta nera Venom nella fan-art di Avengers: Secret Wars

Le ultime indiscrezioni su Avengers The Kang Dynasty hanno riportato lo Spider-Man di Tom Holland al centro della Saga del Multiverso in sviluppo per il Marvel Cinematic Universe, e l'eccitazione dei fan è schizzata alle stelle.

Stando ai rumor, fatti trapelare dal famoso insider My time to shine, Peter Parker sarà la figura principale al centro del prossimo film degli Avengers (il termine 'lead' in ambito cinematografico può significare diverse cose, dal considerare Tom Holland come il protagonista effettivo del film al fatto che Spider-Man sarà il perno intorno al quale girerà la storia: più banalmente, insomma, Peter Parker sarà importante per il progetto, come del resto aveva già confermato Kevin Feige in una recente intervista) e successivamente tornerà con il film stand-alone Spider-Man 4, che uscirà prima dell'attesissimo Avengers: Secret Wars, l'ultimo capitolo della Saga del Multiverso.

Questa catena di eventi-progetti potrebbe significare un nuovo arco narrativo per il giovane supereroe di Tom Holland, come sembra mettere in conto la nuova fan-art dell'artista Spdrmnkyxxiii: e se nel corso di Avengers: The Kang Dynasty Spider-Man si trovasse faccia a faccia con l'iconica tuta nera Venom, con la quale farà personalmente i conti in Spider-Man 4 prima del gran finale di Secret Wars? Una possibilità sicuramente suggestiva, suggerita dalla famosa scena post-credit di Spider-Man: No Way Home nella quale 'un pezzo' del Venom di Tom Hardy del Sony-Verse rimaneva nel MCU, presumibilmente pronto ad incrociare il suo cammino con Peter Parker.

Naturalmente al momento si tratta di pure speculazioni, quindi divertitevi a dirci tra i commenti come secondo voi proseguirà la storia di Spider-Man nel MCU!