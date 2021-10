Spider-Man, Tom Holland trolla Ruffalo: 'dov'è Mark quando hai bisogno di lui?'

Manca sempre meno all’uscita di Spider-Man: No Way Home e la star Tom Holland non ha ancora spoilerato niente, fino ad ora. Come sappiamo, l’ingresso nel Marvel Cinematic Universe comporta la massima segretezza riguardo ogni dettaglio di trama e Holland, con Mark Ruffalo, si è lasciato sfuggire spesso qualcosa di troppo in passato.

Holland e Ruffalo hanno causato più di qualche grattacapo nel corso degli anni ai Marvel Studios. La coppia di “spoileratori” ha accidentalmente rivelato cose che non avrebbero dovuto rivelare, ma è vero che ciò non succede da un po’ e forse hanno imparato a tenere la bocca chiusa. Presto rivedremo Ruffalo in She Hulk mentre Holland sarà protagonista del terzo capitolo di Spider-Man.



Holland è diventato una specie di esperto nello schivare le domande su Spider-Man: No Way Home con tutte le speculazioni che ci sono sul film, tra multiversi, cameo segreti, Tobey Maguire e Andrew Garfield. In una nuova intervista con Empire Magazine, il giovane attore ha persino trollato Ruffalo, quando si parla di quei rumors sullo "Spider-Verse" Holland risponde: "Non lo so. Sono sempre all'oscuro. Non me l'hanno detto. Dov'è Mark 'Ti dirò tutto' Ruffalo quando hai bisogno di lui, eh?”.



Il trailer di Spider Man No Way Home ha lasciato i fan con moltissime domande su cosa ci attende ma anche con quale certezza come il ritorno di Dottor Octopus interpretato da Alfred Molina. La pellicola arriverà finalmente nei cinema il 17 dicembre, e se Holland riuscirà a non spoilerare fino ad allora, potrebbe essere la prima volta che succede!