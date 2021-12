Spider-Man, Tom Holland sulla nuova trilogia: 'Devo cancellare la mia settimana bianca'

Come ha reagito Tom Holland quando è venuto a sapere della nuova trilogia di Spiderman? L'attore di Spider-Man: No Way Home lo ha raccontato in una recente intervista promozionale che vi proponiamo di seguito.

La star, parlando con USA Today dei suoi prossimi progetti - tra cui Uncharted che uscirà nei cinema a febbraio del prossimo anno e un film biografico su Fred Astaire per il quale ha appena firmato - è attualmente confermato per un nuovo misterioso evento crossover MCU in cui Spider-Man non sarà il protagonista, dopodiché dovrebbe tornare per il vero e proprio follow-up dello sconvolgente No Way Home. Discutendo della prossima trilogia, Tom Holland ha scherzato: "Ho una foto davvero divertente di me in FaceTiming con Zendaya, e in quella foto avevo del sangue sulla faccia perché ero caduto. Quindi quando ho visto che a quanto pare faremo altri tre film, ho pensato: 'Ah, merda, dovrò cancellare la mia prossima settimana bianca".

Come recentemente specificato da Amy Pascal, che per prima aveva annunciato il progetto ai microfoni di Fandango durante la fase promozionale di No Way Home, la nuova trilogia di Spiderman non è ancora ufficiale né scritta nera su bianco su un contratto, ma considerato il successo che il film di Jon Watts dovrebbe accumulare - in base alle previsioni e ai dati dei primi giorni di debutto, anche in Italia - è altamente probabile che Marvel e Sony proseguiranno quella che è al momento la più fruttuosa partnership di Hollywood.

