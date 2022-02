Spider-Man: tra Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield quale costume preferite?

Attraverso un nostro nuovo speciale su Everyeye Plus, analizziamo i diversi costumi utilizzati da tutti gli Spider-Man apparsi finora al cinema nelle sue diverse incarnazioni, ovvero quelle di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, che sono comparsi finalmente insieme nello stesso film nel corso dell'ultimo Spider-Man: No Way Home.

Nel corso del video, che trovate in alto su questa pagina, si analizzano tutte le diverse versioni del costume di Spider-Man, anche le meno probabili come la tutina che Tobey Maguire indossa per la prima e unica volta nel corso della scena della gabbia di wrestling e successivamente nella scena dell'inseguimento del (presunto) killer di Zio Ben. C'è persino la prima tuta fatta in casa utilizzata dallo Spider-Man di Tom Holland in Spider-Man: Homecoming, anche se non è difficile immaginare quale sia la miglior in assoluto, o almeno quella che noi riteniamo la migliore (guardate il video completo per scoprirlo!).

Nel frattempo, mentre Tom Holland vorrebbe apparire in più film con Maguire e Garfield, pare che la prossima edizione home video di No Way Home conterrà più scene inedite con i tre SpiderMan. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, Spider-Man: No Way versione blu-ray includerà 100 minuti di nuovi contenuti, compresa una scena eliminata con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire: intitolata "The Spideys Hangout", la clip durerebbe più di 4 minuti, in base alla lista dei contenuti extra segnalati dall'utente Twitter @5150Aamrit.

Ricordiamo che SpiderMan No Way Home è in campagna promozionale per gli Oscar 2022, dove spera di ottenere una nomination a Miglior film. Le candidature degli Academy Awards saranno annunciate l'8 febbraio, dunque rimanete sintonizzati!