Spider-Man, Tom Holland svela il suo film preferito del franchise: siete d'accordo?

Dopo aver confermato che continuerà ad interpretare Spider-Man nel MCU 'all'infinito', l'attore Tom Holland ha rivelato anche qual è il suo film preferito del franchise cinematografico Marvel dedicato a Peter Parker.

Nel corso di una recente intervista con l'Associated Press in occasione dell'uscita della sua serie tv Apple TV+ The Crowded Room, l'attore ha svelato che il suo film preferito di Spider-Man è...Spider-Man: Un nuovo universo, il film d'animazione prodotto dalla Sony Pictures dedicato a Miles Morales uscito nel 2018 e premiato con l'Oscar per il miglior film animato.

”Penso che il primo film di Spider-Verse sia il miglior film di Spider-Man che sia mai stato realizzato" ha dichiarato Tom Holland senza mezzi termini. "Non ho ancora visto il secondo, ma sono così orgoglioso per tutti i soggetti coinvolti. Amy Pascal è come una madre per me. Sarei dovuto andare con lei all'anteprima, come suo accompagnatore! Purtroppo ho dovuto rinunciare perché sono qui per lavoro. Ma sono incredibilmente orgoglioso di loro e di quello che hanno fatto e non vedo l'ora di vederlo. Sono sicuro che sarà all'altezza di ogni aspettativa."

Tom Holland cambierà idea su quale sia il miglior film della saga di Spider-Man quando avrà visto Spider-Man: Across the Spider-Verse, ora in programmazione nei cinema di tutto il mondo? Al momento impossibile saperlo, ma nel frattempo potete dirci cosa ne pensate voi: qual è il miglior film di Spider-Man? Fatecelo sapere nei commenti!