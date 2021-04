Spider-Man, Tom Holland suona la chitarra e i fan impazziscono dalla gioia: ecco il video

Appena terminato il suo impegno sul set di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha deciso di dedicarsi un momento di leggerezza imbracciando e suonando una chitarra mentre si riprendeva in un video destinato ai suoi canali social. Ovviamente i fan sono impazziti e hanno fatto schizzare il video tra i trend del momento facendolo diventare virale.

Come aveva promesso qualche tempo fa, Holland ha deciso di dedicarsi a qualche piacevole hobby tra un progetto e l'altro e nelle pause che riesce a trovare in mezzo alle riprese e così ha deciso di suonare un po' la chitarra facendo un regalo ai propri follower. Il video è stato postato nel pomeriggio di ieri e i fan sono letteralmente impazziti condividendolo all'infinito e facendolo schizzare in vetta ai trend di giornata. In calce trovate alcune delle reazioni più spassose dei fan al video.

In precedenza, Tom Holland aveva rivelato che Spider-Man: No Way Home è il film più difficile della Marvel: "E' molto dura, penso sia il film più difficile che abbiamo mai fatto". Intanto si continua a speculare circa il ritorno confermato di Alfred Molina nei panni di Doc Ock: ma come farà a tornare? Una recente teoria lo spiegherebbe in questo modo: ovvero con la teoria dei buchi neri.

Come sicuramente ricorderete, infatti, sul finale del film di Sam Raimi Doc Ock si sacrificò per salvare Manhattan dal buco nero creatosi a causa del suo reattore a fusione nucleare. Il finire in un buco nero, però, potrebbe secondo alcuni non voler dire morte certa: stando alla teoria dei wormhole, infatti, non è da escludere che un simile mostro di materia iper-concentrata si riveli un passaggio verso altri luoghi o, addirittura, altri universi (chi ha visto Interstellar saprà di cosa parliamo). Il buon Octopus potrebbe dunque esser sopravvissuto al suo stesso sacrificio, ritrovandosi magari catapultato in una realtà alternativa o in un altro punto del suo stesso universo.