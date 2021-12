Spider-Man, Tom Holland sulle scene con Alfred Molina 'dentro stavo dando di matto'

Tra pochi giorni finalmente Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema il multiverso diventerà reale. Il film si preannuncia così enorme che Tom Holland ha ammesso di essersi dato alcuni “pizzicotti” ogni tanto sul set mentre recitava al fianco dei grandi villain comparsi nei film di Spider-Man precedenti.

"Camminando sul set, interpretando questo personaggio mi sono affermato e so cosa sto facendo", ha recentemente dichiarato Holland a ComicBookMovie. "All'improvviso, mi sono ritrovato in questa situazione di lotta contro i villain dell'Universo di Raimi. È stato pazzesco. Voglio dire, ho avuto così tanti momenti in cui ho dovuto darmi dei pizzicotti, in cui stavo lì a guardare Alfred Molina e ho dovuto davvero tirarmi fuori mentalmente e concentrarmi sulla recitazione come un attore piuttosto che come un fan perché dentro stavo dando di matto".



Holland si troverà faccia a faccia con almeno cinque villain nell’arco di tutto il film, tornerà Willem Dafoe nei panni di Green Goblin e Doctor Octopus di Alfred Molina con anche Electro (Jamie Foxx), Lizard (Rhys Ifans) e Sandman (Thomas Haden Church). A tal proposito l'attore ha anche svelato che la Sony aveva un piano marketing diverso per Spider-Man: No Way Home, in quanto voleva tenere segreto il ritorno dei villain.



Fortunatamente per i fan che vogliono vedere molti combattimenti, i villain sono stati svelati e Holland ha anticipato: "È stato incredibile. È stato un sogno diventato realtà. In primo luogo riuscire a combattere contro Green Goblin e poi in secondo luogo che Green Goblin sia diventato Willem Dafoe è stato fantastico. È stato onestamente incredibile. Come ho detto prima, c'erano così tanti momenti in cui non ci credevo. Diceva cose che aveva detto nei film precedenti e tutti avevano i brividi lungo la schiena. È stato fantastico. È stato davvero incredibile e non potevo sognare una versione migliore".



Spider-Man: No Way Home sarà al cinema dal 15 dicembre 2021, Holland ha già rivelato di avere un'idea per Spider-Man 4 ma per adesso dovrà tenerla segreta.