Spider-Man, Tom Holland ruba la maglia a Messi: il furto in un video

Tom Holland e Zendaya sono impegnati nella promozione di Spider-Man: No Way Home e hanno trascorso gli ultimi giorni a Parigi partecipando anche alla cerimonia di premiazione del Pallone D’oro. L’attore ha postato un video su Instagram con tutti i migliori momenti trascorsi nella città francese.

Poche ore fa l'attore ha deciso di pubblicare sul suo account ufficiale Instagram un video, che potete vedere in calce alla notizia, del suo soggiorno parigino e del suo arrivo al gala del Pallone d'Oro 2021 al Teatro del Châtelet. Holland ha mostrato ai suoi follower i suoi giorni in città tra monumenti, interviste, e molto calcio mentre era accompagnato dai suoi fratelli minori. Possiamo vedere che ha eseguito qualche palleggio con uno di loro al Parco dei Principi, casa del PSG. C’è anche un piccolo scorcio di un’intervista insieme alla sua co-protagonista Zendaya e successivamente vediamo l'attore negli spogliatoi del Paris Saint-Germain mentre si avvicina di soppiatto alla maglia numero 30 di Lionel Messi e se la infila sotto la giacca come se nessuno lo avesse visto. Più tardi il giovane attore ha stretto la mano a Messi, vincitore del suo settimo Pallone d’Oro ed ha incontrato anche Mbappé e Lewandowski.

Holland si è proprio divertito a Parigi e le voci secondo cui questa sarebbe stata la sua ultima avventura nei panni di Spiderman sono state messe a tacere dal co-produttore, Amy Pascal, che ha confermato che è in lavorazione una nuova trilogia di Spider Man.



L'ultimo trailer di Spider Man No Way Home ha lasciato i fan con molte domande, il film sarà al cinema dal 15 dicembre 2021.