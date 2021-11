Spider-Man, Tom Holland rompe il silenzio sulla nuova trilogia: 'Il futuro è incredibile'

Nelle scorse ore la Sony, nella figura di Amy Pascal, ha annunciato a sorpresa che arriveranno altri tre film di Spiderman con Tom Holland, una vera e propria nuova trilogia che racconterà la vita di Peter Parker dopo No Way Home.

A tal proposito, Tom Holland ha dichiarato in una recente intervista promozionale rilasciata in Francia in occasione della passeggiata con Zendaya sul tappeto rosso della cerimonia del Pallone d'Oro: "Tutto quello che dirò è che stiamo preparando alcune cose molto molto eccitanti, delle quali al momento non si può parlare. Anzi, non so neanche quali siano queste cose, mettiamola così. Ma sembra che ci sia un futuro incredibilmente luminoso davanti a noi: Spider-Man vivrà per sempre in me".

Al momento dunque labbra cucite da parte di tutti, come prevedibile, ma chissà che Spider-Man: No Way Home non possa fornire indizi sostanziali sulla direzione che prenderà il prossimo capitolo della vita del Peter Parker del Marvel Cinematic Universe. Sempre la produttrice della saga Amy Pascal ha dichiarato in queste ore che i tre universi di Spiderman coesisteranno, una frase sibillina che lascia intendere implicazioni sorprendenti per i fan.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto, e ricordate: Spider-Man: No Way Home arriverà in Italia a partire dal 15 dicembre prossimo. Siete pronti?