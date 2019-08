Spider-Man, Tom Holland e Robert Downey Jr. sui social: 'Ce l'abbiamo fatta!'

I fan della Marvel sono rimasti sbalorditi questa settimana dalla sconvolgente notizia che Sony Pictures e Walt Disney Studios non sono attualmente riusciti a raggiungere un nuovo accordo su Spider-Man e il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe.

Molti di loro naturalmente stanno aspettando qualche parola, di conforto o meno, dalla giovane star Tom Holland, che però oltre ad aver smesso di seguire Sony su Instagram non si è rivolto al pubblico direttamente in merito alla spinosa faccenda.

Ora Holland è comparso sul social network nientemeno che al fianco di Robert Downey Jr., interprete di Tony Stark: nelle foto pubblicate i due sembrano spassarsela, e la didascalia di accompagnamento al post è enigmatica.

"Ce l'abbiamo fatta, Mr. Stark!", ha scritto il giovane attore.

A cosa farà riferimento la frase? Ma soprattutto, e la domanda è lecita, chi è cura le pagine pubbliche dell'attore? Non è dato sapere.

Così come al momento non è dato sapere il futuro del franchise, nettamente diviso fra Marvel Studios e Sony: Holland e Downey sono apparsi insieme in Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, e la loro amicizia si è estesa oltre l'Universo cinematografico Marvel. Ma adesso, dopo la fine di Iron Man nel film dei Russo, pare che entrambi potrebbero aver definitivamente concluso il loro compito. Un nuovo report sostiene infatti che Tom Holland non è obbligato a tornare nel prossimo film.

Come pensate che si risolverà la situazione? Fatecelo sapere nei commenti.