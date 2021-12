Spider-Man, Tom Holland e Robert Downey Jr. insieme per la prima volta da Avengers Endgame

Nel bel mezzo della campagna promozionale di Spiderman No Way Home, Tom Holland è tornato a collaborare con Robert Downey Jr. per la prima volta dia tempi di Avengers: Endgame.

Durante una presentazione della star di Spider-Man per l'evento di beneficienza Venture Into Cures EB Research Fundraiser, l'attore ha ricevuto una divertente telefonata dalla star di Iron Man, e il risultato della loro chiacchierata - ovviamente tutto da ridere - riecheggia non poco i famosi battibecchi tra Peter Parker e Tony Stark nel MCU. Potete vedere il filmato in calce all'articolo.

Curiosamente, questa è la seconda volta in poche settimane che Robert Downey compare all'improvviso per supportare un co-protagonista Marvel: anche se virtualmente, a novembre l'attore aveva inviato uno scherzoso messaggio di congratulazioni a Scarlett Johansson per essere diventata la 35esima destinataria dell'American Cinematheque Award.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà in Italia il 15 dicembre prossimo: il film riprenderà poco dopo gli eventi del precedente Far From Home e vedrà Peter Parker per la prima volta smascherato di fronte al mondo intero; proprio nel tentativo di rimediare ai danni causati da Mysterio, Spider-Man chiederà aiuto a Doctor Strange per evocare un incantesimo che faccia dimenticare a tutti la sua identità segreta, ma la magia dello Stregone Supremo avrà conseguenza inimmaginabili.

Se siete in cerca di nuovi contenuti sul film, guardate il recente spot tv di Spiderman No Way Home in cui Electro cita The Amazing Spider-Man 2.