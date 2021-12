Spider-Man, Tom Holland rivela: Ho un gruppo Whatsapp con Tobey Maguire e Andrew Garfield

Dopo aver chiesto un ruolo di doppiatore in Spiderman Across the Spiderverse, lo strambo tour promozionale di Tom Holland per l'attesissimo Spider-Man: No Way Home prosegue con una rivelazione molto divertente: la chat di gruppo degli Spider-Men su Whatsapp.

Si, avete letto bene: nonostante gli ordini dall'alto abbiano imposto finora un assoluto silenzio sul chiacchierato ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, Tom Holland in un'intervista con Ali Plumb per BBC Radio 1 ha svelato di condividere un gruppo Whatsapp con i due attori che lo hanno preceduto nel ruolo di Peter Parker sul grande schermo. Le origini di questo misterioso gruppo Whatsapp di soli Spider-Men è il seguente:

"A dire il vero abbiamo un gruppo di WhatsApp. Sì, sembra strano a dirlo ma è così. Non so perché, è un gruppo che è nato e basta. Ci siamo siamo imbattuti in Tobey in un ristorante giapponese qualche tempo fa, gli ho chiesto il numero, e poi ho avuto l'idea di creare questo gruppo. Del resto solo noi tre sappiamo cosa significa essere Spider-Man al cinema, è un onore che condividiamo. Ma penso di essere stato l'unico ad usarlo, praticamente scrivevo messaggi da solo!"

Nonostante il tentativo di sminuire la faccenda, Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire hanno sicuramente molto da discutere, specialmente nell'ultimo periodo: le iniziali voci di corridoio sul ritorno dei precedenti Peter Parker in Spider-Man: No Way Home si sono trasformate negli scorsi mesi in vere e proprie 'novità ufficiose' tramite foto leak e video promozionali a dir poco sospetti.

Ma a proposito di ritorni, ecco che cosa ha detto Tom Holland sulla chiacchierata presenza di Charlie Cox in Spiderman No Way Home.