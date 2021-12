Spider-Man, Tom Holland rivela: Ecco cosa amo dei film di Tobey Maguire e Andrew Garfield

Mentre in queste ore si è iniziato a parlare dell'uscita di un nuovo trailer di Spiderman No Way Home, apparentemente previsto per i prossimi giorni, Tom Holland ha parlato dei vecchi film della saga di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

In una recente intervista con il canale YouTube di Jake's Takes, la star di No Way Home ha parlato di quali sono le sue scene preferite nella precedenti serie di Spider-Man. "Nei film di Tobey, adoro la battaglia finale tra lui e il Goblin", ha rivelato Tom Holland riferendosi ovviamente al climax del primo Spider-Man di Sam Raimi. "Ho sempre invidiato quell'abito a brandelli, avrei voluto vederlo anche nei miei film: tutti quelli strappi nel costume e quella maschera sfregiata. Mi piace molto perché fanno capire esattamente quanto Spider-Man sia mortale, conferiscono un grande realismo al personaggio".

Passando alla saga di The Amazing Spider-Man, invece: "Nei film di Andrew, invece, adoro la sequenza dello skateboard, a dire il vero! So che è un po' lontana dalla vera essenza di Peter Parker, e che a molti non è andata giù, ma mi è davvero piaciuta quella sequenza la prima volta che l'ho vista. Ho pensato che fosse davvero divertente."

E voi cosa ci dite? Qual è la vostra scena preferita tratta dalla trilogia di Tobey Maguire e dai due film di Andrew Garfield? Ditecelo nella sezione dei commenti.

