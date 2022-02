Spider-Man, Tom Holland rivela: la chat con Tobey Maguire e Andrew Garfield esiste

Nel corso di una recente intervista promozionale, Tom Holland ha confermato l'esistenza della chat whatsapp condivisa con Andrew Garfield e Tobey Maguire, le due star co-protagoniste di Spider-Man: No Way Home.

Prima dell'uscita del film l'attore aveva parlato della chat condivisa, dichiarando però di essere l'unico ad utilizzarla: in realtà, ora che la presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home è stata sdoganata, il giovane attore britannico ha confermato che il gruppo è vivo e vegeto e che i tre attori si divertono a chattare periodicamente. Di cosa potranno mai parlare i tre Spider-Man? Ma dei record al botteghino di No Way Home, ovviamente!

“Ogni tanto uno dei tre buttava nel gruppo la notizia di qualche record, e allora andavamo avanti a parlare un'ora o due e poi ci salutavamo. Qualche giorno dopo ecco l'ennesimo record stabilito, e allora la chat ricomincia a suonare! Ci diciamo cose tipo: 'Ma riuscite a credere a quello che sta succedendo con questo film?' E molto molto divertente".

Ricordiamo che Tom Holland dovrebbe tornare per una nuova trilogia di Spider-Man ambientata nel MCU: inoltre, secondo le indiscrezioni, Andrew Garfield ritornerà per The Amazing Spiderman 3, mentre Tobey Maguire ha confermato di non aver chiuso il capitolo Spiderman della sua carriera; stando a quanto trapelato, l'attore dovrebbe comparire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diretto dall'autore della trilogia originale di Spider-Man, Sam Raimi.

Quali sono le vostre aspettative per il futuro della saga di Spider-Man? Ditecelo nei commenti!