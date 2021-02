Spider-Man: Tom Holland ringrazia Zendaya per essere la sua 'maestra di vita'

La complicità tra Tom Holland e Zendaya è evidente a tutti e i due attori si trovano molto a loro agio sia sul set degli Spider-Man della Marvel sia fuori dal set quando viene il momento di promuovere la pellicola. Nel corso di un'intervista lo stesso Holland ha ringraziato la collega per i consigli ricevuti in termini di mondanità.

Parlando con Backstage, infatti, Holland ha spiegato in che termini la collega coetanea lo abbia aiutato molto nella sua carriera e più in generale nella sua vita di tutti i giorni. Dopo aver nominato infatti Robert Downey Jr. come suo primo mentore, Holland ha quindi citato l'influenza proprio di Zendaya:

"La seconda persona che mi ha aiutato molto è Zendaya. Quando abbiamo iniziato a girare il primo [Spider-Man], lei, Jacob [Batalon] ed io siamo diventati tutti migliori amici. Lei è stata molto d'aiuto nel processo di cambiamento della mia vita, perché adesso non facevo più solo grandi film ma stai viaggiando per il mondo e tutti iniziano a sapere chi sei e riconoscerti. Quindi devi comportarti in un certo modo. Hai una responsabilità per mantenere quest'idea che gli altri hanno di te, ovvero essere un modello per i ragazzini. E lei è la migliore in questo genere di cose. Non puoi davvero trovare nulla contro Zendaya, è tipo la persona perfetta. E' stato meraviglioso avere qualcuno come lei al mio fianco, che mi ha aiutato in questo processo. E sì, ho fatto degli errori, sono passato per una fase in cui ho odiato farmi delle foto con le persone e rispondevo con frasi tipo: 'No no, lasciatemi in pace'. Lei mi ha insegnato tutto dicendomi: 'In quel modo ti stresserai ancor più che dire di sì ed essere carino'. Aveva ragione. Ha reso tutto il processo molto più piacevole. Averla come amica è stato come un lasciapassare per il successo e la felicità della mia carriera e della mia vita".

Tom Holland e Zendaya sono sul set di Spider-Man 3 dei Marvel Studios che a quanto pare esplorerà il multiverso al cinema e dovrebbe prevedere la comparsa degli altri Spider-Man di Garfield e Maguire.