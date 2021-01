Spider-Man, Tom Holland ricorda il suo provino: 'Robert Downey Jr. prese a improvvisare'

Il rapporto tra Spider-Man e Iron Man è sempre stato speciale: il legame tra i due protagonisti del Marvel Cinematic Universe è stato sapientemente costruito sin dalla prima apparizione dei due nella stessa scena... O forse addirittura prima, stando a quanto raccontato da Tom Holland relativamente al suo provino.

Il buon Tom si trovò infatti a dover recitare un dialogo proprio con l'attore di Tony Stark che, però, praticamente dal nulla decise di improvvisare, cambiando completamente lo scambio di battute: una scelta che rischiò di mettere in difficoltà Holland, ma che potrebbe in realtà aver influito non poco sull'esito positivo del provino.

"Il mio agente mi disse che Marvel vuole che impari le battute alla perfezione, non vuole che improvvisi. E invece, all'improvviso, Downey Jr. cambiò completamente la scena. Cominciammo a punzecchiarci a vicenda, dopodiché, anche a costo di sembrare un cogl**ne, chiamai mia madre e le dissi: 'Penso che avrò la parte'" ha raccontato l'attore.

L'ennesima prova, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, dell'importanza di Downey Jr. nella crescita del franchise. Negli ultimi giorni, intanto, qualcuno ha ipotizzato che Marvel stia girando Spider-Man 3 e Spider-Man 4 in contemporanea; vediamo, invece, quali sono le possibilità che Scarlet Witch appaia in Spider-Man 3.