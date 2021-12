Spider-Man, Tom Holland ha ricevuto un regalo molto particolare da Robert Downey Jr.

Durante il tour promozionale di Spider-Man: No Way Home Tom Holland ha fatto una rivelazione che potrebbe far morire d’invidia tutti i fan del Marvel Cinematic Universe e riguarda Robert Downey Jr. ed il suo casco di Iron Man.

Non è un mistero il fatto che Iron Man è stato il mentore di Spider-Man e Robert Downey Jr. è stato il mentore di Holland nel MCU, forse anche per questo motivo gli ha regalato il casco originale di Iron Man! Tra i tanti aneddoti e le tante interviste che il giovane attore sta rilasciando per la promozione del trequel, date un'occhiata al nuovo spot di Spider-Man: No Way Home, quest’ultima rivelazione è stata fatta ad Hot Ones.



Holland ha spiegato: "Il mio souvenir preferito in realtà è stato regalato a me..beh, non è stato proprio dato a me, è stato dato al mio fratellino Paddy. Quando Black Panther stava uscendo al cinema, Robert Downey Jr. stava realizzando "Dr. Doolittle" a Londra in fondo alla strada dove vivo. Ci ha invitato a una proiezione di Black Panther a casa sua e Paddy è arrivato di corsa nella stanza tenendo in mano il casco originale di Iron Man, e Downey gliel’ha regalato. Quel casco è davvero speciale per me perché ho avuto la fortuna di unirmi al MCU, ma ci sono entrato molto tardi. E quel souvenir è del film originale, è il luogo di nascita di questo incredibile mondo che Kevin Feige e la Marvel hanno creato a cui Downey e Favreau hanno dato il via. Quindi avere qualcosa da quel film è un grande onore".



Questa storia potrebbe incendiare il web e senz’altro rafforza il legame mentore/allievo che i due attori hanno rappresentato sullo schermo e nella vita reale. Possiamo scommettere che ogni fan del Marvel Cinematic Universe vorrebbe mettere le mani su un cimelio del genere, ma sapere che ora è la famiglia Holland ad avere quel casco è quasi poetico. Mentre le prevendite di Spider-Man: No Way Home sono da record e continuano a volare, il film uscirà il 15 dicembre 2021 e l'attesa sta finalmente per finire.