Spider-Man, Tom Holland resterà 'all'infinito': 'Vogliamo continuare a migliorare la saga'

Dopo aver commentato lo stato dei lavori di Spider-Man 4, il neo ventisettenne Tom Holland ha parlato anche del suo futuro nei panni del Peter Parker del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

Parlando con Entertainment Tonight in occasione dell'uscita della nuova serie Apple TV+ The Crowded Room, l'attore londinese ha spiegato che continuerà ad interpretare Spider-Man praticamente all'infinito, o almeno fino a quanto il team creativo sarà in grado di migliorare la saga e ad aggiungere sempre novità al personaggio: "Penso che finché possiamo rendere giustizia a Peter Parker, finché possiamo continuare ad elevare questa saga e rendere i nuovi film migliori e più significativi dei precedenti, allora io sarò a bordo. Sarei stupido a dire che non mi sentirei il ragazzo più fortunato del mondo se dovessi continuare ad interpretare Spider-Man per tanti anni ancora."

Parlando del futuro del franchise, Tom Holland ha dichiarato a The Hollywood Reporter: "Ci sono persone molto più intelligenti di me a cui è stato affidato il compito di scrivere dei film futuri e trovare nuove idee. E come sempre sarò molto ansioso di scoprire cosa si inventeranno."

Ricordiamo che Spider-Man 4 dovrebbe uscire ad agosto 2025, almeno secondo le indiscrezioni, anche se al momento i lavori sono fermi a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Il film dovrebbe aprire una nuova trilogia per Peter Parker nel MCU e legarsi anche alla Saga del Multiverso del MCU, con Tom Holland che sarà visto anche in Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.