Spider-Man: Tom Holland regala una risata ai fan con una foto di Homecoming

Dall'inizio dell'isolamento sociale anche in America e in Inghilterra, molte celebrità dello star system hanno cominciato ad essere decisamente più attive di quanto non fossero già in precedenza via social, e proprio Tom Holland è uno degli attori che più degli altri ha regalato un po' di risate ai suoi fan.

Questo grazie a diverse storie Instagram dove l'interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe ha potuto ad esempio raccontare in modo sempre sarcastico e leggero le sue preoccupazioni per la situazione attuale e mostrare anche giochi in famiglia, clamorose uscita di casa in pigiama e tante altre situazioni facete e divertenti. E dato che è ormai un mese anche per lui che continua il distanziamento sociale, continua a farlo anche in queste ore.



Ultima trovata è stata quella di pubblicare via Instagram un'immagine presa da Spider-Man: Homecoming di Jon Watts, per la precisione quella che lo vede in forma di cartonato per depistare amici e professori. Holland ha usato la foto per scherzare proprio sul distanziamento sociale, scrivendo: "Io mentre guardo le persone socializzare via Instagram". Beh, considerando la possibilità di rapportarsi quasi esclusivamente via digitale, non ha tutti i torti.



Vi ricordiamo che Tom Holland tornerà in Spider-Man 3 del MCU il 16 luglio 2021.