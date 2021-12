Spider-Man, Tom Holland presentatore degli Oscar? Ecco la risposta dell'attore

Mentre Sony e Marvel spingono Spider-Man: No Way Home verso la corsa agli Oscar, il protagonista del film Tom Holland potrebbe presentare la cerimonia di premiazione, un giorno. Magari insieme a Zendaya, dato che c’è stata un’ondata di supporto online per questa possibilità.

La nuova coppia d’oro di Hollywood gode di un supporto incredibile da parte dei fan, non solo i due giovani attori sono estremamente talentuosi e popolari, ma il background di Holland nel canto, nella danza e nella ginnastica potrebbe portarlo a creare uno spettacolo di intrattenimento che attirerebbe senz’altro il pubblico più giovane e conquisterebbe anche il pubblico di una certa età.



In un'intervista con The Hollywood Reporter il protagonista di Spider-Man: No Way Home, alla domanda se prenderebbe in considerazione l'opportunità, ha risposto:



"Forse in futuro, ma in tutta onestà sono solo troppo occupato in questo momento...vorrei tornare indietro velocemente su quello che ho detto...'Certo che presenterei i fo**uti Oscar!'" ha detto l'attore.



Queste parole unite alla campagna social dei fan potrebbero portare Holland sul palco del Dolby Theatre di Hollywood di Los Angeles il 27 marzo 2022? Solo il tempo ce lo dirà, nelle ultime edizioni la cerimonia degli Academy Awards non ha nemmeno avuto un presentatore fisso, forse potrebbe essere il momento giusto per tornare al passato. Recentemente Holland ha commentato le parole di Scorsese sui cinecomics, la corsa agli Oscar del 2022 è appena iniziata.