Spider-Man, Tom Holland prende in giro Andrew Garfield: Lo spara ragnatele non ha senso

Tom Holland, protagonista dell'attesissimo Spider-Man: No Way Home ha preso in giro la tecnologia spara-ragnatela usata da Andrew Garfield e vista nei film di The Amazing Spider-Man.

Nel nuovo libro "The Moviemaking Magic of Marvel Studios: Spider-Man", viene riportata una citazione delle parole di Tom Holland, con l'attore che spiega che le piccole dimensioni degli spara-ragnatele di Andrew Garfield non hanno senso per lui. Come si legge nel libro: "Gli spara-ragnelete sono fantastici. Sono davvero grandi e robusti, una roba davvero meccanica, e se premi il pulsante, si muovono tutti. Quello che amo degli originali spara-ragnatele è che sembrano davvero reali, come qualcosa che un ragazzino potrebbe creare. So che è impossibile creare una cosa che ti spari le ragnatele dalla mano, ma una cosa che non mi piaceva degli spara-ragnatela dei film di Andrew è il fatto che erano così piccoli e così compatti, non aveva molto senso per me. Questi altri spara-ragnatele, invece, così grossi e ingombranti, sembrano davvero una cosa che un ragazzino potrebbe creare nella sua stanza".

Gli spara-ragnatele tanto amati da Peter Parker torneranno a dicembre con Spider-Man: No Way Home, il cui trailer è stato pubblicato nelle scorse ore. Ambientato qualche tempo dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home, il film vedrà Peter cercare di raccogliere i pezzi della sua vita dopo che Mysterio (Jake Gyllenhaal) ha rivelato la sua identità al mondo, e con l'intervento di Doctor Strange viene provocato accidentalmente un enorme frattura nel Multiverso che porterà Peter faccia a faccia con nuovi temibili avversari come Dottor Octopus (Alfred Molina) ed Electro (Jamie Foxx), che tornano dalle precedenti saghe di Spider-Man.

Secondo le indiscrezioni torneranno anche i piccoli spara-ragnatele di Andrew Garfield, dato che la star di The Amazing Spider-Man dovrebbe aver ripreso il ruolo di Peter Parker insieme a Tobey Maguire, che invece ritornerà dalla trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Per altri approfondimenti, ecco due nuovi dettagli su Peter e Dottor Octopus scovati nel trailer di Spider-Man 3.