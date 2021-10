Spider-Man, Tom Holland: 'Per salvare la saga proposi i film con Venom e Kraven'

In una recente intervista promozionale con Empire, Kevin Feige ha assicurati ai fan del Marvel Cinematic Universe che Disney e Sony lavoreranno insieme al futuro di Spiderman dopo i noti attriti di qualche anno fa, e l'attore Tom Holland ha fornito ulteriori retroscena sulla vicenda.

Il giovane attore di Spider-Man ha rivelato ad Empire che, quando si verificò la rottura tra Marvel e Sony, lui si recò personalmente a casa della produttrice Amy Pascal per cercare di salvare il salvabile e continuare ad interpretare Peter Parker, anche fuori dal Marvel Cinematic Universe. "Il giorno in cui la cosa fu resa nota, pensai che non avrei più fatto parte del MCU" ha confessato Tom Holland. "Quindi andai di corsa a casa di Amy Pascal, e insieme ci siamo seduti a bordo piscina e abbiamo iniziato a parlare del futuro del personaggio. Ricordo che siamo stati lì per ore. Non facevo che chiedere: Ccome facciamo a fare un film senza la Marvel? Peter Parker magari cade dentro ad un portale, e va a finire nel mondo di Venom? O magari facciamo un film con Kraven il Cacciatore?' È stata una bella distrazione da tutto quel caos che ci aspettava fuori. Perché da bambino ero così innamorato della Marvel, e mi sentivo così fortunato a farne parte, che quando ho rischiato di perdere tutto da un momento all'altro mi era mancata la terra sotto i piedi. Non ero pronto a dire addio a Spider-Man."

Tra l'altro i fan della saga noteranno una certa 'giustizia poetica' nelle dichiarazioni di Tom Holland, soprattutto per quanto riguarda il passaggio relativo al 'portale per il mondo di Venom'. Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home arriverà nei cinema dal 17 dicembre. Per ulteriori aggiornamenti, scoprite i nuovi indizi sulla presenza di Lizard e Sandman in No Way Home.