Spider-Man, Tom Holland pensava di essere licenziato dopo Civil War: ecco perché

In una recente chiacchierata con il collega Daniel Kaluuya su Variety, Tom Holland ha confessato come si aspettasse di essere licenziato. Holland ha debuttato nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man proprio nel film del 2015, Captain America: Civil War, con una breve apparizione che ha consacrato il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe.

"Dal momento delle riprese di Captain America: Civil War fino a Spider-Man: Homecoming ero convinto che mi avrebbero licenziato. Non so perché. Civil War non era ancora uscito e non avevo sentito niente da nessuno. Non riesco davvero a spiegarlo. Era orribile, ma non lo fecero, ovviamente. Fu pazzesco, amico. Ho amato ogni minuto di quell'esperienza" ha dichiarato Holland.



Tom Holland ha proseguito:"Fu strano. Il processo di casting fu orribile. Sono stati sette mesi di provini. Devo aver fatto sei audizioni e non ti dicono niente. Eravamo io e altri sei bambini e Robert Downey jr., il che è stato pazzesco. Si tratta del miglior provino che abbia mai fatto, i miei agenti dissero che alla Marvel piace che tu impari esattamente le parole: non puoi improvvisare. E poi, al primo ciak, Downey ha cambiato completamente la scena. Abbiamo iniziato ad improvvisare l'uno con l'altro e, voglio dire, per sembrare un po' cazzone, ho chiamato mia madre dopo e ho detto 'Penso di aver capito'".

Tom Holland attualmente è pronto per recitare in un terzo film di Spider-Man diretto da Jon Watts.

Holland e Zendaya sono apparsi in nuove foto dal set di Spider-Man 3, mentre anche un video dalla location innevata del film è stato pubblicato sul web.