Spider-Man, Tom Holland pensa già al quarto capitolo: 'ho un'idea ma devo tenerla per me'

Mentre Spider-Man: No Way Home deve ancora arrivare al cinema con i lsuo grande carico di aspettative, Tom Holland pensa già al futuro e a quella che potrebbe essere la trama del quarto capitolo del suo supereroe.

Dopo essere apparso in tre film dei Marvel Studios e tre film di Spider-Man per la Sony, il capitolo finale della trilogia di Homecoming pone fine agli obblighi contrattuali di Holland. La produttrice Amy Pascal, ha recentemente confermato una seconda trilogia di Spider-Man con Holland che tornerà al ruolo, anche se gli addetti ai lavori affermano che non c'è ancora un accordo ufficiale tra le parti.



"Sai, c'è un futuro per Spider-Man, se ne faccio parte non lo so", ha detto Holland intervistato da Fandom. "Finora è stato un viaggio incredibile e se è il momento per me di appendere il mantello e lasciare che il ruolo alla prossima persona che lo interpreterà, lo farò con orgoglio sapendo di aver ottenuto tutto ciò che volevo in questo mondo. E quando dico questo mondo intendo l'MCU. Quindi sì, mi sento abbastanza bene per il futuro di Spider-Man, e sono felice lasciare che qualcun altro indossi l'abito, ma mi piacerebbe anche mettermi di nuovo il costume."



Quando gli è stato chiesto se ha pensato a cosa potrebbe succede in futuro al suo Peter Parker, Holland ha detto: "C'è un'idea che ho, che ho presentato allo studio ma rivelandoti quell'idea rovinerei No Way Home quindi dovrò tenerla per me".



Dopo aver sconfitto l'Avvoltoio (Michael Keaton) in Spider-Man: Homecoming e Mysterio (Jake Gyllenhaal) in Spider-Man: Far From Home, e aver collaborato con Iron Man (Robert Downey Jr.) e Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), chi potrebbe essere il prossimo eroe o villain a entrare nell'angolo di Spider-Man dell'MCU? "Penso che ci siano alcuni cattivi interessanti, MadameWeb potrebbe essere qualcosa di veramente interessante e potremmo farlo a modo nostro", ha detto Holland. Per il prossimo villain, Holland ha nominato anche il nemico comune di Spider-Man e Daredevil: Kingpin: "Mi piacerebbe davvero confrontarmi con Wilson Fisk", ha detto, e siamo sicuri che piacerebbe molto anche ai fan.



Date un'occhiata alla scena iniziale di Spider-Man: No Way Home che uscirà al cinema il prossimo 15 dicembre.