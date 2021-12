Spider-Man, Tom Holland sulla paura di soffocare nel costume: 'effettivamente affogherei'

Durante la promozione di Spider-Man: No Way Home Tom Holland e Zendaya hanno fornito aneddoti e interviste e durante il The Graham Norton Show, l’attrice ha espresso il suo timore per la salute di Holland quando indossa il costume di Spider-Man. Ora Holland ha detto la sua su quelle paure, che sono più che ragionevoli.

L’attrice ha fatto notare al pubblico che il costume del supereroe è un pezzo unico e che quindi togliersi la maschera è un po’ complicato in caso di emergenza. "Ho sempre questa paura che vomiti durante un’acrobazia e soffochi nel suo costume. Questa è una preoccupazione genuina. Quindi, onestamente, a volte quando lo guardo, ho un po' di paura".

Durante una recente chiacchierata con The Hollywood Reporter, Holland ha affrontato queste preoccupazioni e ha ammesso che è qualcosa a cui pensa anche lui: "È una paura abbastanza legittima. Quando indosso la tuta e sono in piena regola Spider-Man, se dovessi vomitare nella tuta, affogherei effettivamente. In Spider-Man: Homecoming, c'è una scena in cui Spider-Man rimane intrappolato sotto le macerie e devo sollevare questo pesante pezzo di cemento. Il giorno in cui ero intrappolato sotto questa finta roccia, avevo la maschera e mi cadeva una goccia d'acqua sulla parte posteriore della mia testa. Più acqua mi cadeva sulla testa, più acqua si accumulava nella parte anteriore della maschera. Quindi stavo facendo un po' di waterboarding, e immagino sia un tipo simile di cosa di cui Zendaya si sta preoccupando."



I timori dell'attrice quindi non erano del tutto infondati, ed ora che anche i fan conoscono questo rischio la preoccupazione è condivisa dal pubblico. Intanto il cast di Spider-Man: No Way Home ha commentato tutte le teorie dei fan sull'attesa pellicola, quelle che vanno per la maggiore ovviamente coinvolgono Tobey Maguire e Andrew Garfield, il film arriverà al cinema il prossimo 15 dicembre e finalmente tutto ci sarà svelato.