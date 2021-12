Spider-Man: Tom Holland parla dell'accordo per il futuro con Sony e Marvel

Tom Holland è recentemente tornato a parlare del futuro del suo Spider-Man. Tutti, infatti, si sono chiesto se sarebbe tornato nel ruolo dopo No Way Home. La risposta sembra ormai chiara: sì. Ma come funziona il nuovo accordo stipulato dall'interprete di Peter Parker? Ce ne parla l'attore.

Al momento la situazione non è semplice per lui. "Non è affatto chiaro", ha infatti esordito Holland parlando del fatto che Sony e Marvel lo avrebbero coinvolto in un nuovo accordo per girare altri tre film come Spider-Man. "Il nuovo accordo che è stato stipulato era questa relazione tra i due studi che diceva in pratica che se la Marvel volesse che io apparissi in uno dei suoi film, se ne sarebbe potuto parlare. Non credo che sia così in bianco e nero tipo, 'Io ho un contratto per tre film con la Marvel e un contratto per tre film con la Sony.' Lascia solo una conversazione aperta e un dialogo tra il signor Iger e il signor Rothman".

Come sappiamo i rapporti tra Sony e Marvel sono stati complicati in passato circa Spider-Man, e adesso siamo ritornati in un equilibrio da conservare con attenzione, in modo da non farlo crollare come è già accaduto. Se ricordate bene, infatti, dopo che Spider-Man: Far From Home è diventato un successo da un miliardo di dollari, ci sono stati dei problemi, e il personaggio di Holland è stato lontano dall'MCU per alcuni mesi prima che Bob Iger risolvesse il problema con Rothman. Con questo nuovo accordo, speriamo che non accada ancora lo stesso.

Intanto i fan attendono il nuovo film, Spider-Man: No Way Home, che arriverà nelle sale italiane a partire dal 15 Dicembre!