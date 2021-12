Spider-Man, Tom Holland non ha mai incontrato J.K. Simmons:'Sono un fan del suo lavoro'

Nel corso di un'intervista rilasciata a CinemaBlend, Tom Holland ha raccontato di non aver mai incontrato di persona J.K. Simmons, nonostante l'attore sia tornato nel ruolo di J. Jonah Jameson in Far From Home e sia destinato ad apparire in maniera più consistente anche in No Way Home. I motivi sono diversi.

Da un lato le difficoltà della produzione del film, che si è svolta soprattutto nel pieno della pandemia di COVID-19. Dall'altro la rivalità e l'astio tra i due personaggi, Jameson e Parker, non ha aiutato alla costruzione diC sequenze che includessero entrambi.



"Sai una cosa? Non ho mai incontrato J.K. Simmons. Non abbiamo mai avuto una scena insieme. C'è un momento in questo film in cui condividiamo uno sguardo quando sono su un lato di un edificio ma è tutto. Non ho mai avuto il piacere d'incontrarlo. Sono un grande fan del suo lavoro. So che durante le riprese i protocolli COVID erano molto seri. C'erano delle bolle, stavano cercando di tenerci al sicuro, quindi sfortunatamente, a causa della natura del programma di riprese di questo film, non ho avuto la possibilità d'incontrarlo. Sono sicuro che un giorno lo farò" ha dichiarato Holland. La star ha raccontato anche come è riuscito a convincere Marvel e Sony a rinnovare l'accordo.



In Spider-Man: No Way Home, Peter Parker (Tom Holland) affronterà i villain del passato franchise, combattendo contro Green Goblin (Willem Dafoe), Dr. Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) e molti altri.



Scoprite il nuovo video promozionale di No Way Home, con Tom Holland e Benedict Cumberbatch.