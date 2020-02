Spider-Man: Tom Holland non ha dubbi su chi resusciterebbe tra Zio Ben e Iron Man

Impegnato nella campagna promozionale del suo ultimo progetto, ovvero per il film Pixar Onward - Oltre la magia nel quale presta la voce al giovane protagonista, Tom Holland è stato incalzato dai giornalisti circa il futuro del Marvel Cinematic Universe al cinema e su chi preferirebbe far tornare in vita in futuro...

L'attore, interprete di Spider-Man fin da Captain America: Civil War, potendo scegliere tra una lunga serie di personaggi quali Zio Ben, i suoi genitori, Gwen Stacy o Tony Stark, ha indicato proprio quest'ultimo come il suo favorito in questa scelta, soprattutto per avere l'occasione di continuare a lavorare con Robert Downey Jr.: "Dovendo decidere, sarebbe Tony Stark. Sarebbe lui perché adoro davvero tanto lavorare con Robert e se potessi farlo per un altro giorno sarebbe davvero divertente. La cosa davvero fantastica di RDJ è che probabilmente è la più famosa star del cinema del pianeta o anche la più grande, ma arriva sempre al lavoro in anticipo. Conosce il nome di tutti quelli che lavorano intorno a lui e conosce sempre le sue battute. E' un professionista, è una persona gentile e si vede che gli importa parecchio".

"Un giorno stavo un po' male sul set e non lo conoscevo ancora; è stato davvero gentile e in un certo senso si è preso cura di me e mi ha preso un po' sotto la sua ala. Entrare nell'Universo Marvel non è cosa da tutti i giorni, è un processo enorme. Il fatto che abbia imparato così tanto da lui, così come da [Chris] Hemsworth e [Chris] Evans e Scarlett [Johansson] e tutti gli altri è la dimostrazione che anche se sei al top non vuol dire tu debba essere uno stronzo".

Tra i numerosi progetti che verranno impegnato Holland nel prossimo futuro c'è anche l'adattamento cinematografico di Uncharted, che a quanto pare sarà una storia di origini, ma il giovane attore dovrà tornare nei panni di Spider-Man già questa estate per le riprese di Spider-Man 3 sempre con Jon Watts alla regia. Inizialmente programmato per un'uscita fissata a luglio 2021, Uncharted slitterà a causa dell'avvio proprio della produzione di Spider-Man 3.