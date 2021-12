Spider-Man, Tom Holland: 'mi piacerebbe recitare con Tobey Maguire e Andrew Garfield'

Tom Holland ce la sta mettendo tutta per farci credere che Tobey Maguire e Andrew Garfield non saranno in Spider-Man: No Way Home, in una recente intervista per la promozione del film ha infatti detto di voler recitare con loro un giorno. Ma i fan suppongono che ciò sia già accaduto.

Ai microfoni di Associated Press, potete vedere il video qui sotto, Holland ha affermato di considerarsi amico sia di Maguire che di Garfield dopo averli incontrati a varie feste ed eventi nel corso degli anni. Dopotutto, tutti e tre gli attori hanno interpretato uno dei ruoli più importanti di Hollywood e tra loro c’è un legame.



"Siamo amici. Ci siamo imbattuti in Tobey l'altro giorno in un ristorante e siamo le uniche tre persone ad aver interpretato questo personaggio sul grande schermo, quindi c'è una connessione tra di noi. Ha senso? C'è un legame comune tra di noi, quindi quando ci vediamo è come rivedere un fratello perduto da tempo", ha detto Holland.

L’ultimo trailer di Spider-Man: No Way Home ha scatenato le teorie dei fan sulla presenza degli altri Spider-Man soprattutto a causa di alcuni frame in cui è coinvolto Electro (Jamie Foxx).

Holland ha aggiunto: "Ho visto Andrew l'altro giorno a una festa a Los Angeles e gli ho dato un grande abbraccio ed è stato molto bello. Mi piacerebbe condividere lo schermo con loro un giorno".



Mentre Maguire non ha proferito parole riguardo al suo possibile coinvolgimento nel trequel di Spider-Man, Garfield è stato impegnato a promuovere il suo ultimo film Tick, Tick...Boom! ed è stato interrogato sul suo potenziale coinvolgimento affermando categoricamente di non essere presente.

"Ascolta, non sono nel film. Amo Spider-Man, l'ho sempre fatto, sono stato così felice di aver interpretato la parte. Sono così entusiasta di vedere cosa faranno con il terzo film", ha detto Garfield al Today Show il mese scorso. "Questa non è la risposta diplomatica, dico davvero sul serio. Amo Tom Holland, amo il regista Jon Watts, amo i produttori Amy Pascal e Kevin Feige, e quello che hanno fatto con quei film e quel personaggio", ha continuato Garfield. "È un personaggio importante per me. Quindi sono davvero entusiasta di vedere cosa succede nel terzo, come voi ragazzi".



Le prevendite di Spider-Man: No Way Home sono da record, il film uscirà il 15 dicembre nei cinema e fino ad allora possiamo scegliere di credere a Holland o credere che Garfield e Maguire saranno nel film.