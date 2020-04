Spider-Man: a Tom Holland manca 'suo marito' Jake Gyllenhaal

Niente affatto abbattuto dall'isolamento forzato causa pandemia globale di Coronavirus, Tom Holland ha ricordato con una certa malinconia i giorni in cui trascorreva il tempo al fianco di Jake Gyllenhaal in occasione del press tour internazionale di Spider-Man: Far From Home.

Holland è infatti intervenuto, come spesso fa, nei suoi account social e qui ha condiviso un breve video dell'amico e collega che ormai considera di fatto "suo marito". Il video in questione, pubblicato su Instagram, mostra Holland intento a giocare con alcune bottigliette d'acqua mentre in volo all'interno di un jet, proprio nei giorni di promozione dell'ultimo film dedicato all'Arrampicamuri della Marvel.

Nella didascalia una semplice frase: "Mi manca mio marito", riferendosi a Gyllenhaal. Proprio lo scorso ottobre, ancora in tour promozionale, Holland aveva ironicamente espresso il desiderio di sposare il collega, rendendo evidente la loro complicità sul set e nella vita professionale di tutti i giorni. Un legame d'amicizia però interrotto bruscamente a causa di questa recente pandemia che obbliga ognuno a rimanere confinato a casa propria.

Recentemente, anche Gyllenhaal ha espresso la sua affezione nei confronti di Holland, sottolineando come questa amicizia gli abbia agevolato il lavoro sul film Marvel: "Sono stato gettato in questo mondo in molti modi diversi e una cosa interessante è che la nostra amicizia nel film si rifletteva con la nostra amicizia nella vita reale. La prima volta che l'ho incontrato è stato gentile come Peter lo è con Quentin nel film. Più giravamo più i due personaggi si avvicinavano, e allo stesso tempo ci avvicinavamo noi. La prima scena che ho fatto è stata quando il mio personaggio incontra per la prima volta Nick Fury. E' la prima scena che ho girato in assoluto. Tom mi è stato di grande aiuto nell'arco di questo viaggio".